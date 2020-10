Problemi in casa Barcellona in vista della sfida Champions contro la Juventus: infortunio per un big blaugrana

Non arrivano belle notizie per il Barcellona dal Clasico con il Real Madrid. Oltre la sconfitta, Koeman deve fare i conti anche con l’infortunio di Philippe Coutinho. Il brasiliano, in campo per tutto il match ieri pomeriggio, ha riportato un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Nel comunicato diramato dalla società catalana non sono evidenziati i tempi di recupero ma appare improbabile che Coutinho possa essere disponibile per la gara di Champions contro la Juventus.

Un problema in più per i blaugrana, che dovranno già fare a meno dello squalificato Pique, mentre i bianconeri devono ancora sapere se potrann contare o meno su Cristiano Ronaldo. Il portoghese attende la guarigione dal coronavirus per tornare in campo nell’undici titolare di Pirlo e magari sfidare il suo rivale di sempre Lionel Messi.