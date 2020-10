Coronavirus, nuovo Dpcm, Conte ha firmato! | Ecco le misure

Nuovo Dpcm firmato dal Premier Conte per fermare l’ondata di Coronavirus, ecco alcune misure

Il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm per fronteggiare l’ondata di contagi da Coronavirus. Le misure ancora più restrittive andranno in vigore già da domani fino al 24 novrembre. Tra le decisioni attuate figurano la chiusura alle ore 18 (fino alle ore 5) di tutti i ristoranti, bar e gelaterie, che però resteranno aperti la domenica. Chiuse anche palestre, teatri e cinema. Sospese le manifestazioni pubbliche e fortemente sconsigliati, se non necessari, i mezzi pubblici. Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale, ma c’è lo stop ai mille tifosi negli stadi e ai campionati dilettantistici non nazionali. Il governo, riporta ‘Tgcom24’, starebbe accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle nuove decisioni.

