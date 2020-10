Calciomercato Milan, colpo Thauvin: l’annuncio del Marsiglia

Florian Thauvin continua ad essere nel mirino del Milan. Il Marsiglia, con le parole di Longoria, annuncia di voler provare a tenere l’esterno

Florian Thauvin è da tempo nel mirino del Milan. L’attaccante francese non ha ancora rinnovato il contratto che lo lega al Marsiglia fino al 30 giugno 2021 e dal primo febbraio se dovesse persistere questa situazione sarà libero di firmare con qualsiasi squadra.

Dalla Francia continuano a porre il club rossonero in pole per accaparrarsi Thauvin ma l’OM non pare avere alcuna intenzione di mollare così facilmente. Pablo Longaria, Chief Football Officer del Marsiglia, vuole provarci per non perdere un calciatore così importante: Florian fa parte del patrimonio del club – riporta ‘Le10Sport’ – Ecco perché è difficile perdere un giocatore importante come lui. Dobbiamo lavorare insieme, club, giocatore, entourage del giocatore, per trovare la soluzione migliore. Il calcio e la vita riguardano sempre la ricerca di soluzioni. Credo molto nelle parole di Florian quando parla di continuità e sono felice di trovare un’apertura dalla sua parte”.

