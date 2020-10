Nel pre partita di Juventus-Verona ha parlato Fabio Paratici soffermandosi sul suo futuro e soprattutto su quello di Paulo Dybala

Fabio Paratici a pochi minuti dal calcio d’inizio di Juventus-Verona ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ soffermandosi sul rinnovo di Dybala e sulle sue condizioni: “Dybala sta meglio fisicamente e sta ritrovando condizione. È stato fuori due mesi per infortunio muscolare, ha fatto qualche allenamento ma ha avuto problemi gastrointestinali in nazionali. Oggi trova giustamente spazio da titolare. Rinnovo? C’è una volontà chiara da parte della Juve ma anche del giocatore. Stiamo parlando proficuamente. Negli ultimi 20 giorni siamo stati in isolamento fiduciario. Continueremo a parlare per arrivare ad una felice soluzione”.

FUTURO PARATICI – “Non mi sembra ne il luogo ne il momento. Come ho già detto sono fortunato ad avere un bel rapporto schietto e diretto col presidente. C’è grande fiducia da parte sua ed è la base per arrivare a parlarne. Situazioni in divenire senza nessuna ansia e problematica”.

Infine su Morata: “È sempre stata una soluzione principale. Quando si è verificata la condizione giusta siamo tornati su di lui che era la prima opzione. L’Atletico prima non apriva al prestito”.