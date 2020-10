Inter, Hakimi negativo al secondo tampone: parte per Genova

Buone notizie per Antonio Conte: Hakimi negativo al secondo tampone. Il marocchino è partito per la trasferta di Genova

Arrivano buone notizie per Antonio Conte: Achraf Hakimi è infatti risultato negativo al secondo tampone e ora l’Inter aspetta il via libera da ATS per avere la certificazione sanitaria per permettergli di scendere in campo. L’esterno marocchino è infatti partito per Genova, dove l’Inter giocherà stasera alle 18 contro il Genoa. Il club nerazzurro è al momento in attesa dell’autorizzazione. Se dovesse arrivare l’ok, allora il giocatore verrebbe impiegato come titolare nell’undici di partenza di oggi.

La positività dell’ex Borussia Dortmund era stata riscontrata a poche ore dal fischio d’inizio della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. La notizia della negatività delle scorse ore ha però mandato su tutte le furie la società nerazzurra, che potrebbe decidere di agire per vie legali contro la Uefa.

