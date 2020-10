Zenga, prima della sfida fra Cagliari e Crotone, ha parlato della mancata conferma: “Resta amarezza. Di Francesco? Mica viene dalla luna”

Il quinto turno di Serie A prevede la sfida fra Cagliari e Crotone, le ultime due squadre allenate da Walter Zenga nella massima divisione italiana. L’Uomo Ragno’ è tornato a parlare dell’esperienza sulla panchina dei ‘Casteddu’, non nascondendo l’amarezza per la mancata conferma. L’ex portiere dell’Inter, nell’intervista rilasciata a ‘L’Unione Sarda’, ha rivelato: “Mi sento come un fidanzato mollato senza un perché. Fa ancora malissimo, stavo bene a Cagliari. In ogni caso, il calcio è una ruota che gira, forse fin dall’inizio non c’era la volontà di andare avanti insieme. Rispetto la scelta”.

Il presidente Giulini, al termine del campionato scorso, ha deciso di non confermare Zenga in panchina e di puntare su Eusebio Di Francesco. Zenga ha commentato anche la scelta del suo successore: “Ha fatto bene, mica viene dalla luna. Però mi sarei aspettato una sua chiamata, mi è dispiaciuto”. Insomma, l’allenatore ed ex numero ‘1’ non è felice del trattamento che gli è stato riservato a Cagliari.

