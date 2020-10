Francesco Repice, radiocronista di Radio Rai, ha chiesto scusa per il lapsus di ieri durante la radiocronaca di Dinamo Kiev-Juventus.

Il noto radiocronista, durante la partita tra la Dinamo Kiev e la Juventus, si è soffermato sulla figura di Andrea Pirlo da giocatore. Repice ha infatti parlato di “Pirlo che non ha mai vinto la Champions League“. Un lapsus che non ha lasciato indifferente il mondo social, visto che l’ex regista di Champions ne ha vinte ben due con la maglia del Milan.

Lo stesso Repice ha poi replicato con un video: “Non volevo dire che non ha mai vinto la Champions da giocatore. Volevo dire solo che non l’ha mai vinto con la Juventus. Chiedo scusa, ho sbagliato… Sarà perché sono vecchio! Io sono tifoso della Roma, non vorrei ci si sbagliasse“. Insomma, il radiocronista ha voluto mettere le cose in chiaro dopo alcuni commenti a lui non graditi.

Repice passa sulla carcassa di Ziliani pic.twitter.com/eeNfuK1BCC — La Joya (@M0reMarco) October 21, 2020

Nico Bastone

