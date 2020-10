Arrivano buone notizie da Giorgio Chiellini per Andrea Pirlo dopo l’infortunio di ieri nel successo di Champions in casa della Dinamo Kiev

La Juventus è rientrata da Kiev dopo la vittoria di ieri in Champions contro i padroni di casa per la Dinamo. Nel corso del primo tempo Giorgio Chiellini aveva lasciato anzitempo il campo per infortunio tenendo in apprensione l’ambiente bianconero. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Nella giornata odierna sono però arrivate buone notizie per Andrea Pirlo e il suo difensore come evidenziato nel comunicato ufficiale della società torinese: “Buone notizie per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

