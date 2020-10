Inter, infortunio per Sanchez: il comunicato UFFICIALE

Inter, altra brutta notizia per Conte: infortunio per Alexis Sanchez, nel postpartita con il Borussia Monchengladbach il comunicato

Serata così così per l’Inter, che non va al di là del 2-2 con il Borussia Monchengladbach in Champions League. Nerazzurri penalizzati anche da qualche assenza di troppo, cui si aggiunge anche il problema fisico per Sanchez. Il cileno è uscito al termine del primo tempo per far posto a Lautaro Martinez. Non un cambio tattico, ma una scelta obbligata. Contrattura all’adduttore destro per lui, da valutare i tempi di recupero.

