Inter-Borussia Moenchengladbach, processo a Conte: “Che orrore”

Il pareggio al debutto in Champions League non va giù ai tifosi dell’Inter che individuano il colpevole in Antonio Conte

Non vince l’Inter anche in Champions League. I nerazzurri sono bloccati sul 2-2 dal Borussia Moenchengladbach nel debutto della competizione continentale. Sul banco degli imputati finisce Antonio Conte, accusato per le scelte fatte durante i novanta minuti (soprattutto l’aver sostituito Eriksen) e non solo. Tra le accuse anche gli acquisti da lui richiesti nel mercato estivo: da Kolarov a Vidal, protagonisti sfortunati delle ultime uscite. C’è chi si spinge anche oltre è parla di “orrore” e chiede l’esonero del tecnico salentino.

Ecco alcuni tweet:

Anche oggi l’Inter ne becca 2. Anche oggi i pretoriani di Conte, Kolarov e Vidal, fanno ridere. 12 milioni all’anno per questa roba — Ricky (@_DavidLoPan_) October 21, 2020

Conte è da cambiare, ormai la squadra è in crisi. Neanche con le non big riusciamo a vincere #interborussia — Interista (@GiancarloBass88) October 21, 2020

Che orrore di stagione, per ora. Sempre più convinto che Conte se ne sarebbe dovuto andare… — Benstar (@benstar2791) October 21, 2020