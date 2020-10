Nel postpartita di Inter-Borussia Monchengladbach su Calciomercato.it, il giornalista Giovanni Capuano commenta il momento di Conte

Ricco postpartita nel Terzo Tempo di Calciomercato.it, con i commenti a Inter-Borussia Monchengladbach. Giovanni Capuano, firma di ‘Panorama’, ha analizzato così la prestazione nerazzurra e del tecnico Antonio Conte: “L’Inter ha fatto secondo me una buona partita contro un avversario molto solido, di certo non meritevole di una quarta fascia in Champions League. E’ un girone molto equilibrato in cui fare attenzione. In questo momento l’Inter di Conte però non c’è. Ha fuori diversi giocatori per vari motivi e altri sono giù di condizione, l’assenza di Hakimi è stata pesante. Ma se continui a regalare due gol a partita diventa complicato vincere. E’ come partire ad handicap e non va bene sia in campionato che in Champions. La critica da fare a Conte è che sta snaturando la squadra per giocare in maniera più offensiva non curando l’attenzione difensiva. Ha perso il derby per giocare con due esterni estremamente offensivi. Oggi si è già vista maggiore quadratura, ma ci sono stati due regali difensivi. Il passo va cambiato in fretta soprattutto in Champions, gli avversari non aspettano. Il girone è durissimo soprattutto dopo la sconfitta del Real Madrid. Ma non sarei troppo netto nei giudizi, delle attenuanti a Conte vanno riconosciute. Non possiamo far finta che l’Inter non sia un focolaio di Covid, se gli ultimi dieci giorni fossero andati diversamente le critiche ci starebbero tutte”.

