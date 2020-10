Dopo esser stato vicino al ritorno alla Juventus, a distanza di un anno dalla cessione il padre di Moise Kean parla del sogno calcistico della famiglia

In estate è stato vicino al ritorno in Italia dopo la cessione in Premier League all’Everton: alla fine, però, Moise Kean è andato in prestito al Paris Saint-Germain, che lo ha già fatto debuttare con la maglia parigina. Eppure il padre, Jean Kean, spera in un ritorno nel nostro Paese, magari proprio alla Juventus, la squadra che calcisticamente lo ha formato e che gli permetterebbe di riavvicinarsi alla sua Vercelli, città nella quale è nato nel 2000.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE infortunio Chiellini: le condizioni del difensore

Juventus, il padre di Kean: “Prima o poi tornerà in Italia”

“Voglio che mio figlio torni a giocare in Italia il prima possibile. Ricordo quando da bambino lo accompagnavo da Asti a Torino, facendo avanti e indietro col treno tutti i giorni. Ero contentissimo quest’estate, ma alla fine la Juventus ha preferito prendere un altro giocatore. So che non è finita qui, prima o poi lo rivedremo in Serie A” ha dichiarato a ‘Calcioinpillole.com’ il padre di Moise Kean. Poi un’aggiunta anche sulla Juventus: “Hanno sempre troppi campioni e da quando si è aggiunto Cristiano Ronaldo gli spazi si sono ridotti notevolmente. Spero un giorno di poter rivedere mio figlio a Torino”.

Qualcuno lo aveva anche accostato all’Inter: “Credo fosse una destinazione a lui gradita. Quando era piccolo lo portai a un mercatino con i suoi fratelli e lui scelse la maglia dell’Inter, quella di Obafemi Martins“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, dalla Francia: Juventus in corsa per Mbappe! I dettagli