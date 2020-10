L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: la Juventus rischia anche in Champions League

Torna la Champions League. Inizierà questa sera, alle ore 19, il cammino delle italiane nella massima competizione europea. Subito in campo la Juventus, ospite della Dinamo Kiev, mentre in serata la Lazio affronterà il Borussia Dortmund di Haaland. Domani in campo l’Inter e l’Atalanta, rispettivamente contro Borussia Monchengladbach e Midtjylland. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 37,9% dei votanti ritiene che sarà la Juve a faticare maggiormente in questa prima giornata, seguita dalla Lazio (35,3%). Impegni più semplici invece, secondo i nostri utenti, per Inter (19%) e Atalanta (7,8%).

