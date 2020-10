Dybala verso l’esclusione anche nel debutto in Champions League contro la Dinamo Kiev

La nuova Juventus di Andrea Pirlo fa il suo debutto in Champions League sul campo della Dinamo Kiev. Reduce dal deludente pareggio di Crotone, la squadra bianconera, ancora priva di Cristiano Ronaldo, è chiamata a riscattarsi per mettere subito in discesa il girone della massima competizione europea. A ormai poche ore dal fischio d’inizio Pirlo sembra aver sciolto il dubbio Dybala: il numero 10 argentino partirà ancora una volta dalla panchina, con Kulusevski nettamente favorito per affiancare Morata. Salvo clamorose sorprese, alla ‘Joya’ sarà dunque riservato solo uno spezzone di partita.