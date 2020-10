Calciomercato Juventus, Paratici all’assalto per un colpo di grande spessore: si tratta per gennaio

Le difficoltà incontrate dalla Juventus nelle prime gare di campionato chiariscono che c’è bisogno di tempo affinché il nuovo corso di Pirlo si sviluppi. Ma anche che il processo di rinnovamento della squadra, avviato durante la sessione di calciomercato estiva, dovrà proseguire. Anche a gennaio, dove i bianconeri dovranno cercare di cogliere le opportunità che si presenteranno. O provare a costruirle fin da ora. Uno degli obiettivi principali di Paratici per il futuro è Camavinga, centrocampista 17enne del Rennes, finito già nel mirino dei top club europei. Su di lui anche l‘Inter e il Real Madrid, i bianconeri però stando a ‘Todofichajes’ starebbero provando a giocare d’anticipo e avrebbero già avviato i contatti. L’intenzione sarebbe usare Rugani, finito in prestito al club francese, come testa di ponte per ottenere uno sconto sul cartellino del mediano rossonero. Il Rennes lo valuta 70 milioni, la Juve spinge per sborsare una cifra cash al massimo di 40 milioni. La trattativa è in corso, Paratici è convinto di poterla spuntare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Dybala | C’è la novità

Calciomercato, dalla Spagna: il Milan sfida la Juventus per il gioiello di Raiola