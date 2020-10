L’allenatore del Cagliari, Di Francesco, commenta la prima vittoria stagionale dei suoi

Primo successo sulla panchina del Cagliari per Eusebio Di Francesco. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex Roma e Sampdoria ha commentato con soddisfazione la vittoria sul campo del Torino: "Sono soddisfatto di quello che abbiamo mostrato: la squadra sta crescendo. Sono importanti i risultati, perché aiutano a creare autostima all'interno del gruppo. Siamo entrati subito in sintonia con la società. A livello generale il Cagliari ha voglia di crescere, ma non mi sono stati chiesti risultati particolari. Mi è stato chiesto di dare un'identità forte a questa squadra e stiamo lavorando in questo senso".

Retroscena, infine, sulla separazione con la Sampdoria: “Non è vero che sono stato esonerato, come ho letto a giro: sono io che ho scelto di andarmene rinunciando a due anni di contratto. Mi sono reso conto che ero nel posto giusto, ma nel momento sbagliato. Così mi sono rimesso in gioco”.

