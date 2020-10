Serie A, lo Spezia ferma la Fiorentina | Colpo Cagliari a Torino

Continua a non vincere la Fiorentina di Iachini. Colpo del Cagliari di Di Francesco sul campo del Torino. I risultati delle 15

Si sono appena concluse le due partite della quarta giornata di Serie A in programma alle ore 15. Continua la crisi di risultati della Fiorentina di Iachini, sempre più a rischio esonero, che viene rimontata a Cesena dal neopromosso Spezia. Verde e Farias rispondono al doppio vantaggio viola in avvio firmato da Pezzella e Biraghi. Importante colpo esterno del Cagliari di Di Francesco sul campo del Torino: i sardi si impongono per 3-2 trascinati dalla doppietta del ‘Cholito’ Simeone e centrano la prima vittoria stagionale. Altro ko, invece, per i granata di Giampaolo, il terzo in altrettante partite, nonostante un super Belotti autore anche lui di una doppietta.

SPEZIA-FIORENTINA 2-2: 2′ Pezzella (F), 4′ Biraghi (F), 39′ Verde (S), 75′ Farias (S)

TORINO-CAGLIARI 2-3: 4′ rig. e 49′ Belotti (T), 12′ Joao Pedro (C), 19′ e 73′ Simeone (C)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 12 punti, Sassuolo* 10, Atalanta* 9, Napoli*° 8, Juventus* 8, Inter* 7, Verona 6, Benevento 6, Sampdoria* 6, Lazio* 4, Roma 4, Cagliari* 4, Fiorentina* 4, Spezia* 4, Genoa** 3, Bologna* 3, Parma 3, Crotone 1, Torino 0, Udinese 0.

*una gara in più

**una gara in meno

° -1 di penalizzazione