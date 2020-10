Il Barcellona mette nel mirino Lukaku e in particolare Font, candidato alla presidenza del club blaugrana. Pronta un’offerta da 85 milioni per l’Inter

Le elezioni alla presidenza del Barcellona porteranno uno scossone nei prossimi messi a capo del club blaugrana. Victor Font è uno dei candidati più credibili per la successione di Bartomeu e avrebbe già un colpo in canna per presentarsi in grande stile di fronte ai tifosi catalani.

Inter, minaccia Barcellona per Lukaku

Stando al portale ‘Don Balon’, infatti, Font avrebbe messo nel mirino Romelu Lukaku per l’attacco dei Barça. Il club spagnolo è alla ricerca di un centravanti di spessore dopo l’addio di Suarez e il numero 9 dell’Inter sarebbe il goleador ideale per rinforzare il reparto offensivo della squadra. Già ci sarebbero stati dei contatti tra Font e l’entourage del colosso belga, con il candidato dalla presidenza del Barcellona che sarebbe disposto a mettere sul piatto almeno 85 milioni di euro per strappare l’attaccante all’Inter. Difficilmente però il club di Suning si priverà del suo bomber la prossima estate e per quella somma, dopo averlo prelevato nell’estate 2019 dai ‘Red Devils’ per oltre 75 milioni.

