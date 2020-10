Calciomercato Fiorentina, Prade avvisa Iachini: “Udinese decisiva”

Il pareggio contro la Spezia, mette in agitazione la Fiorentina: Iachini rischia e Prade mette in guardia il tecnico

Iachini non rischia per ora, ma quello di Pradè sembra tanto un ultimatum al tecnico della Fiorentina. Il pareggio contro lo Spezia agita le acque in casa viola e il direttore sportivo Daniele Pradè nel post gara spiega la posizione del club: “Una squadra come la Fiorentina, avanti di due gol dopo quattro minuti, deve vincere. Commisso è dispiaciuto per i tifosi, lo siamo tutt, ma siamo solo alla quarta giornata”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, falsa partenza: rischio doppio esonero

Il dirigente gigliata continua: “Come individualità siamo forti. Bravo lo Spezia, ha avuto carattere. Siamo rammaricati per il pareggio e per non riuscire a dimostrare sul campo quanto valiamo. Serve lavorare durante la settimana e restare uniti. Ora serve ripartire. Udinese? Ogni partita è decisiva, non pensavo di trovarmi in questa situazione”.