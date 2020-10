Risultati, marcatori e classifica dopo la 4a giornata del campionato di Serie A, in campo Inter-Milan e Sampdoria-Lazio

Non sono mancate le sorprese nelle gare odierne delle ore 18, valevoli per la quarta giornata di Serie A. A ‘San Siro’ il Milan ha battuto l’Inter grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Nonostante la marcatura di Lukaku, infatti, la formazione nerazzurra non è riuscita a trovare nemmeno il pareggio, fermandosi di fronte alla compattezza e alla grinta dei cugini. A Genova, invece, roboante l’imposizione della Sampdoria, che ha annichilito la Lazio con un netto 3 a 0, frutto delle reti di Quagliarella, Augello e Damsgaard. Nel primo pomeriggio il Napoli aveva annichilito l’Atalanta vincendo 4 a 1, stasera in campo andranno invece Juventus e Crotone. Clicca qui per nuovi dettagli.

Inter-Milan 1-2: 13′, 16′, Ibrahimovic (M), 29′ Lukaku (I)

Sampdoria-Lazio 3-0: 32′ Quagliarella (S), 41′ Augello (S), 75′ Damsgaard (S)

Classifica Serie A: Milan 12 punti, Atalanta 9, Napoli 8, Sassuolo 7, Inter 7, Juventus 7, Verona 6, Benevento 6, Sampdoria 6, Lazio 4, Roma 4, Genoa 3, Bologna 3, Fiorentina 3, Spezia 3, Parma 3, Cagliari 1, Torino 0, Udinese 0, Crotone 0.

