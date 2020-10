Europa League, nove positivi nell’AZ Alkmaar: giovedì la sfida al Napoli

L’AZ Alkmaar ha riscontrato nove positivi al Coronavirus e giovedì c’è la sfida di Europa League con il Napoli: i dettagli

Massima attenzione in casa Napoli per la sfida di esordio in Europa League: l’AZ Alkmaar, infatti, ha riscontrato nove positivi al Covid-19 tra le proprie fila. Gli olandesi ne hanno dato notizia con un comunicato ufficiale, informando della positività di quattro giocatori della prima squadra. Inoltre, sono positivi al Coronavirus anche due giocatori della Primavera e tre membri dello staff. In ogni caso, la sfida non sembra essere a rischio per il momento: il protocollo dell’UEFA prevede che se ci sono almeno 13 giocatori a disposizione si deve scendere in campo.

Non sono stati espressi i nomi dei calciatori positivi al Covid da parte dell’AZ, che ha voluto rispettare la privacy dei membri interessati.

