Napoli-Atalanta, Gasperini annuncia Ilicic: “Verrà con noi!”

Gasperini sorride per i recuperi di due pedine fondamentali come Ilicic e Miranchuk. Le parole del tecnico in vista di Napoli-Atalanta

Non solo Inter-Milan. La Serie A riapre anche con Napoli-Atalanta, che si giocherà al San Paolo. Mister Gasperini – intervenuto in conferenza stampa – ha presentato il match, annunciando il ritorno di Ilicic:

“Domani affrontiamo una delle migliori squadre del campionato, non ha subito gol ed è forte in attacco. Dobbiamo valutare ogni gara per le caratteristiche dell’avversario e per le nostre capacità di esprimersi. Il Napoli è una squadra forte, ha mantenuto i suoi giocatori migliori e ne ha inseriti altri importanti, si candida ad essere una delle protagoniste del campionato. Ora comincia una striscia di partite importanti. Dopo l’inizio positivo, dovremo saper affrontare al meglio le prossime gare”.

RECUPERI – “Ilicic ha dimostrato di aver recuperato bene, è disponibile e verrà a Napoli: per noi questa è una grande notizia. La sosta ci è servita per recuperare qualche giocatore, come Miranchuk: anche lui farà parte dei convocati”.

