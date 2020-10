Juventus, bilancio e Paratici: ora è ufficiale | Nuovo ruolo per Cherubini

Il comunicato ufficiale dell’assemblea degli azionisti sul bilancio della Juventus chiarisce anche il futuro di Paratici e Cherubini

Approvato il bilancio della Juventus da parte dell’assemblea degli azionisti, che ha diramato poco fa il suo comunicato ufficiale. L’esercizio 2020 è stato chiuso con una perdita di 89,7 milioni di euro. Una perdita che, si apprende, è stata coperta tramite l’utilizzo della riserva derivata dal sovrapprezzo delle azioni.

Dal punto di vista della strutturazione societaria, è stato stabilito di operare una divisione organizzativa in Area Football e Area Business. “Il coordinamento di ciascuna area – si legge – viene affidato ad un managing director a diretto riporto dell’Executive Chairman, Andrea Agnelli: Fabio Paratici, per l’Area Football, e Stefano Bertola, per l’Area Business”. Federico Cherubini che passa come Football Director a diretto riporto dello stesso Paratici. Nessuno stravolgimento di rilievo, dunque, in casa bianconera, con i rumours su una possibile rivoluzione dirigenziale che sono stati smentiti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, CR7 lo porta a Torino | Colpaccio gratis e Messi ko

Juventus-Napoli, sentenza Giudice Sportivo | La nota ufficiale del club azzurro