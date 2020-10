La Juventus ha messo nel mirino Angel Di Maria la prossima estate, con l’argentino che si libererà a parametro zero dal PSG. Bianconeri in vantaggio sul Barcellona secondo ‘Don Balon’

Angel Di Maria è uno dei pezzi pregiati della lista dei giocatori in scadenza nel 2021. ‘El Fideo’ si libererà a parametro zero la prossima estate dal Paris Saint-Germain, vista la volontà delle parti di non rinnovare il contratto e proseguire il matrimonio iniziato nel 2015. La situazione dell’argentino stuzzica le big d’Europa, nel quale figura la Juventus già in passato sulle tracce del giocatore.

Juventus, Don Balon: Di Maria bianconero, niente Barcellona

A spingere per l’arrivo a Torino di Di Maria sarebbe pure Cristiano Ronaldo, compagno di squadra del classe ’87 nella parentesi al Real Madrid. I due hanno conservato un buon rapporto, con CR7 che sarebbe in pressing con la dirigenza della Continassa per portarlo sotto la Mole il prossimo anno. Sulle tracce di Di Maria – rivela il portale ‘Don Balon’ – ci sarebbe anche il Barcellona di Leo Messi, connazionale e amico intimo del ‘Fideo’. Il Pallone d’Oro lo vorrebbe al suo fianco in Catalogna, ma tutti gli indizi porterebbero all’arrivo di Di Maria alla corte di Pirlo e Ronaldo con la maglia della Juventus. Inoltre, il passato al Real Madrid, influirebbe nella scelta del ‘Fideo’ di scartare l’ipotesi Barça.

