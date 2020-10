Premier League, rinnovo record | UFFICIALE: firma fino al 2026!

Il Newcastle blinda Allan Saint-Maximin per le prossime sei stagioni. È ufficiale il rinnovo dell’attaccante

Rinnovo da record in Premier League. Il Newcastle ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Allan Saint-Maximin fino al 2026. Il club inglese blinda così il proprio numero 10 per le prossime sei stagioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#NUFC are thrilled to announce that Allan Saint Maximin has signed a new six-year contract!

Delighted to have you signed up, @asaintmaximin! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) October 14, 2020