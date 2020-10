Nuovo Dpcm, Spadafora: “Faremo di tutto per non fermare lo sport”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato del nuovo Dpcm: “Il calcio dilettantistico va avanti, stop alle partitelle fra amici”

L’argomento principe di questi ultimi giorni in Italia è il nuovo Dpcm che limiterà diversi aspetti della vita dei cittadini italiani. In particolare, stanno suscitando grandi polemiche le limitazioni del calcetto e del calcio a 5: Vincenzo Spadafora ha voluto esprimersi al riguardo. Il Ministro dello Sport, sul proprio profilo ‘Facebook’, ha dichiarato: “Abbiamo fatto ogni sforzo possibile e faremo di tutto affinché lo sport non si fermi di nuovo. Anche se questo richiede una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di tutti per il rispetto delle regole. L’analisi del Comitato Tecnico Scientifico ha imposto al Governo di prendere decisioni difficili”.

Il Ministro Spadafora ha parlato anche della questione calcetto: “Al momento si è deciso di fermare solamente le attività amatoriali degli sport di contatto, per capirci, le partitelle fra amici. Non che non abbiano importanza, ma in un momento così difficile, e speriamo per un breve periodo, dobbiamo ritornare a fare qualche sacrificio”. Infine, ecco qual è stata la ratio dietro alle recenti strette: “Nel nuovo DPCM abbiamo tutelato non solo lo sport professionistico ma anche quello dilettantistico: associazioni e società sportive, federazioni e enti di promozione hanno infatti dato prova di aver rispettato con rigore i protocolli emanati nelle scorse settimane, spesso anche affrontando spese di adeguamento e messa in sicurezza degli spazi e delle strutture. Questo significa che le ragazze e i ragazzi iscritti a scuole o campionati potranno continuare le loro attività“.

