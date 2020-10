Coronavirus, dal calcetto alle feste: tutte le limitazioni del nuovo Dpcm

Coronavirus, in arrivo il nuovo Dpcm per contrastare la pandemia: tutte le limitazioni dal calcetto alle feste nei locali

Dopo le ultime riflessioni, sta per essere varato il nuovo Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia di coronavirus. Nuova stretta da parte del governo, che ha ottenuto il via libera da parte del Cts per limitazioni sostanziose alla vita sociale, con particolare attenzione alla movida. Le misure principali sono riassunte sul ‘Corriere della Sera’. Innanzitutto, divieto di feste nei locali pubblici e nelle discoteche, ma anche all’aperto. Bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 24, ma solo quelli con servizio al tavolo; diversamente, chiusura alle ore 21, con divieti di assembramento in aree pubbliche. Nessuna limitazione invece per la ristorazione da asporto. Confermate le limitazioni per le celebrazioni religiose, i banchetti nuziali potranno prevedere solo un massimo di 30 persone. Si va inoltre verso lo stop agli sport di contatto amatoriali, come il calcetto e il basket, e ai viaggi di istruzione per le scuole.

