Calciomercato Napoli, Szoboszlai via a gennaio: ecco dove

Dominik Szoboszlai resta un osservato speciale in casa Napoli, ma in Germania sono sicuri: a gennaio andrà al Lipsia

In estate il suo nome è stato accostato prima al Milan e poi al Napoli. Di un possibile ritorno di fiamma degli azzurri se n’è parlato anche ad inizio settembre. Dominik Szoboszlai è però rimasto in Austria, al Salisburgo e ci resterà almeno sino a gennaio. Lo aveva confermato anche il suo agente, sottolineando come il giocatore non fosse interessato a cambiare squadra nel corso del mercato da poco concluso. Tutto però potrebbe cambiare a gennaio.

Stando a quanto riferisce ‘Sport Bild’, il centrocampista ungherese potrebbe cambiare aria nel mercato invernale. Ma niente Napoli o Serie A: nel suo futuro ci sarebbe la Bundesliga. Il Lipsia in particolare starebbe da tempo pianificando un suo arrivo e in inverno potrebbe chiudere l’operazione, vista la corsia preferenziale con il club austriaco.

