Calciomercato Napoli, Szoboszlai ha deciso: l’annuncio

Dominik Szoboszlai è stato accostato a Napoli e Milan: l’agente svela la decisione presa dal calciatore del Salisburgo sul futuro

Niente Napoli, né Milan di cui pure si era parlato. Per Dominik Szoboszlai il futuro è ancora in Austria, al Salisburgo. A dirlo è l’agente del centrocampista ungherese Matyas Esterhazy, in alcune dichiarazioni rilasciate a ‘gianlucadimarzio.com’. Il procuratore spiega qual è la decisione sul futuro del 19enne: “Abbiamo scelto di continuare il suo percorso in Austria, Szoboszlai vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato. È felice e vorrebbe concentrarsi sui suoi prossimi impegni nazionali e internazionali”. Capitolo chiuso quindi per il calciatore almeno in questa sessione di mercato.