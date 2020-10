Bomba clamorosa in ottica calciomercato Juventus. Dalla Spagna: Crisitano Ronaldo è a un passo dalla cessione al Psg

Cristiano Ronaldo ha ancora due anni di contratto con la Juventus, ma quella attuale potrebbe essere l’ultima stagione del campione portoghese a Torino. Ne è certo il portale spagnolo ‘Don Balon’, secondo cui il cinque volte Pallone d’Oro sarebbe diventato un lusso eccessivo per le casse del club bianconero con i suoi 31 milioni di euro netti a stagione. Peraltro CR7 non sarebbe convinto dal nuovo progetto targato Pirlo e non avrebbe nemmeno gradito la campagna acquisti della Juve, che non si sarebbe rinforzata a sufficienza per dare l’assalto alla Champions League.

Sempre secondo ‘Don Balon’, Ronaldo sarebbe molto vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain che verserà 50 milioni di euro nelle casse della Juventus. Un acquisto che potrebbe essere finanziato dalla cessione di Mbappe, sempre più nel mirino del Real Madrid, che permetterebbe di evitare problemi con il fair play finanziario. Per raggiungere Neymar e dare l’assalto all’Europa, infine, CR7 sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio firmando però un contratto di almeno due anni.

