Raul Albiol ricorda le vittorie degli azzurri nei suoi Juventus-Napoli del passato

Ancora ricordato con affetto dai tifosi del Napoli, Raul Albiol ha rilasciato alcune parole elogiando i suoi vecchi sostenitori. Il difensore del Villarreal, in un periodo pieno di polemiche, ha ricordato le passate sfide alla Juventus: “Un giorno, in campionato, abbiamo battuto la Juve sul loro campo e 5mila persone sono venute in aeroporto a salutarci. Impiegammo tre ore per uscire da lì. Ci hanno accompagnato con le loro moto e auto nella città – le sue parole riportate da ‘lasprovincias.es’ – Sono amanti del calcio. Quando esci di casa, non puoi fare un passo. E siamo riusciti a renderli felici vincendo la Coppa Italia contro la Fiorentina e la Supercoppa ai rigori contro la Juventus“. Clicca qui per nuovi dettagli.

Il difensore classe 1985 ha parlato anche del suo futuro: “Allenatore? Sì, lo vorrei. Non ho scuse, ho avuto il meglio in Europa. L’entusiasmo non mi mancherà e il mio periodo in Italia mi ha insegnato molto sulla tattica”.

