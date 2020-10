Calciomercato Milan, Theo Hernandez giura amore: “Qui a lungo!”

Lunga intervista rilasciata dal terzino mancino del Theo Hernandez. Il difensore giura amore ai rossoneri ed esalta Zlatan Ibrahimovic

Theo Hernandez non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan. Il terzino – la più grande rivelazione della scorsa stagione – è cresciuto molto in maglia rossonera e vuole continuare a farlo sotto la guida di Stefano Pioli e i consigli del suo idolo Paolo Maldini: “Voglio restare qui a lungo – ammette Theo ai microfoni di ‘La Gazzetta dello Sport’ – Sono felice, è come se fosse casa mia. Ma d’altra parte sapevo già che il Milan era la scelta giusta per la mia carriera. Il Milan era la priorità fin dal subito. Mai avuto dubbi, e ho fatto bene. Sono felice anche perché la mia famiglia mi appoggia”.

CRESCITA EVIDENTE – “Calcisticamente è stato l’anno più bello della mia vita. Un sogno – prosegue Theo – Dopo le difficoltà dei due anni precedenti in effetti non mi aspettavo una crescita così rapida, ma io so che giocatore sono, conosco le mie qualità. Quando sono arrivato, l’ho detto: voglio diventare il difensore laterale numero uno. Ma devo migliorare nella fase difensiva, me lo dice sempre anche Pioli”.

IBRAHIMOVIC – “E’ fondamentale. Da quando è arrivato, è cambiato tutto. Ci aiuta, ci parla, ci sostiene, uno per uno. Un leader vero. Siamo felici che sia di nuovo con noi”.

