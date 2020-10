Calciomercato Milan, dalla Spagna: accordo con Thauvin

Dalla Spagna sicuri, il prossimo colpo del Milan può arrivare dalla Francia: accordo verbale con Thauvin

Un contratto in scadenza nel 2021 e la possibilità di trovarsi un nuovo club a gennaio. E chissà che nel futuro di Florian Thauvin non possa esserci la Serie A. Il centrocampista francese non sembra intenzionato a prolungare il proprio contratto con l’Olympique Marsiglia e potrebbe cambiare aria nella prossima stagione, accasandosi a parametro zero.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

E tra le pretendenti le italiane sembrano essere le più accreditate. Nel mirino dell’Atalanta nel recente passato, Thauvin ora sarebbe accostato soprattutto al Milan. Il club rossonero avrebbe una strategia per lanciare l’assalto a gennaio e portarlo a Milano la prossima estate gratis. E il nome del 27enne trequartista francese si fa sempre più caldo in chiave rossonera. Dalla Spagna si fanno caldissime le voci di un affare praticamente già concluso. Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, il Milan avrebbe già raggiunto l’accordo verbale con il nazionale transalpino per il trasferimento in rossonero la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic è guarito dal Covid! L’annuncio dello svedese