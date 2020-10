Il futuro di Paul Pogba è destinato ad infiammare le prossime sessioni di calciomercato. Juventus alla finestra, mentre il Real Madrid avrebbe scartato il francese

Torna d’attualità il futuro di Paul Pogba sul mercato internazionale. Il centrocampista francese, sogno ‘proibito’ della Juventus e a più riprese accostato verso un possibile ritorno a Torino, non ha ancora rinnovato il contratto con il Manchester United in scadenza il prossimo giugno (con opzione per un altro anno). Tanto basta per alimentare i rumors su un possibile cambio di maglia, con il classe ’93 che dal ritiro della sua nazionale ha strizzato l’occhio al Real Madrid e a Zinedine Zidane.

Juventus, il Real non pensa a Pogba: l’obiettivo è Mbappe

“Non nego che sarebbe un sogno per me giocare lì un giorno“, le dichiarazioni di Pogba alla domanda sull’interesse del Real. Desiderio però che al momento non sarebbe corrisposto come rivela il ‘Chiringuito Tv’. Il campione del mondo non è una delle priorità di Florentino Perez, che potrebbe scartarlo anche se dovesse liberarsi a parametro zero dallo United. Questo perché il Real Madrid sarebbe intenzionato a concentrare tutti i suoi sforzi per strappare al Paris Saint-Germain Kylian Mbappe, obiettivo numero uno dei ‘Blancos’ per la prossima estate. Saranno mesi intensi sul fronte Pogba, con la Juve spettatrice interessata alla telenovela e pronta ad approfittare dell’eventuale uscita di scena del Real.

