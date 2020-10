Capello, ex tecnico bianconero, ha detto la sua su Juventus-Napoli e sul campionato italiano

L’ex juventino Fabio Capello ha detto la sua sul caso Juventus-Napoli e sul campionato di Serie A: “Chi ha sbagliato? Non voglio entrarci, ma una cosa è chiara. Da noi tutti i giorni nasce un caso o una polemica perché non riusciamo mai a darci una linea omogenea e a seguirla – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – Andare in rettilineo non ci piace, cerchiamo le curve. E in curva c’è sempre qualcuno che esce di strada. Chi segue le direttive della Lega, chi quelle della Asl, poi arriva il giudice sportivo”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Capello ha proseguito la sua disamina: “Io sono fiducioso. Dobbiamo capire che stiamo sbagliando. Siamo meno attenti. Quando sono calati i contagi è caduta anche la concentrazione. E adesso ci accorgiamo di avere mollato troppo. Torniamo a impegnarci, a proteggerci e a proteggere gli altri. Prestando attenzione potremmo anche riaprire gli stadi. Basta evitare che la gente si ammucchi. Ma soprattutto dico ai giocatori: cari signori, voi dovete essere ancora più accorti degli altri”.

PLAYOFF – “Facciamo le cose come sono state sempre fatte e facciamole bene. Non mi va di parlare di cose che non esistono”.