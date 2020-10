Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | Clausola choc Raiola

Nuovo capitolo del rinnovo di Donnarumma per quanto riguarda il calciomercato Milan. Clamorosa clausola inserita da Raiola

Il Milan è sempre alle prese con la grana legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana ha sempre espresso la volontà di restare in rossonero, ma il contratto in scadenza il prossimo giugno preoccupa tifosi e dirigenti. La trattativa con il suo agente Mino Raiola è tutt’altra che semplice: il noto procuratore italo-olandese è intenzionato a ottenere il massimo per il suo assistito, forte dell’interessamento della Juventus e di diversi top club europei per l’estremo difensore campano.

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il Milan sarebbe disposto a ritoccare l’attuale ingaggio di 6 milioni di euro a stagione, portandolo a 7-8 milioni. Una cifra che potrebbe accontentare Donnarumma, ma prima di firmare Raiola vuole porre una condizione sotto forma di clausola rescissoria fissata a non più di 30 milioni di euro. In tal modo l’estremo difensore potrebbe liberarsi facilmente qualora i rossoneri non riuscissero a fare il salto di qualità e centrare la qualificazione in Champions League. Staremo a vedere.

