Il Milan continua ad essere sulle tracce di Boubakary Soumaré. Il nome del centrocampista del Lille è ancora sul taccuino del club rossonero

Boubakary Soumaré non è scomparso dai radar del Milan. Il centrocampista del Lille, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, continua ad essere un obiettivo dei rossoneri, che a gennaio potrebbero riprovarci.

Strappare il calciatore ai francesi, nonostante gli ottimi rapporti tra i due club, non sarà per nulla facile. Negli ultimi giorni la squadra di Ligue 1 ha, infatti, rifiutato offerte da 35 milioni di euro. L’avvicinarsi della scadenza del contratto, che il giocatore non pare intenzionato a rinnovare, potrebbe però favorire la trattativa. Anche in Spagna, TodoFichajes.com, conferma l’interesse del Milan per Soumaré.

