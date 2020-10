Rocco Commisso ha preso la parola per presentare il progetto del nuovo centro sportivo e si è soffermato anche su Chiesa

A margine della presentazione del progetto per il nuovo centro sportivo della Fiorentina ha preso la parola il patron Rocco Commisso che si è soffermato anche sulle ambizioni scudetto della piazza: “Riuscirò mai a fare una squadra da scudetto? Sono più di cinquant’anni che questa squadra non vince lo scudetto! A me non volete dare nemmeno tre o quattro anni. Abbiamo diciannove nuovi giocatori, io faccio le cose come si devono fare, col tempo e le aspettative che ritengo giuste. Quando riporto gli esempi della Lazio, l’Atalanta, il Napoli… Andate a vedere quanto ci hanno messo. È più facile criticare che fare, qui siete bravi a criticare. Però ci vuole tempo come ho fatto con la Mediacom, quindi abbiate pazienza: le critiche che sono state fatte non mi vanno bene“.

Commisso ha quindi spostato il tiro lanciando una critica a Chiesa: “È vero che siamo rimasti male per come si sono comportati i Chiesa. Io mi ricordo un anno fa quando arrivai a Chicago e lo aspettai fuori dal bus, io. Inoltre ancora nessuno di noi ha ricevuto un messaggio o una chiamata da Federico, e credo che nessuno di noi si meriti un comportamento del genere”.

