Calciomercato Roma, dopo la doppietta in Nazionale El Shaarawy spiega i retroscena del mancato ritorno in giallorosso

Negli ultimi giorni di calciomercato, poteva concretizzarsi il ritorno alla Roma di Stephan El Shaarawy. Un ritorno che alla fine non c’è stato, sebbene la trattativa sembrasse ben indirizzata. Ne ha parlato l’attaccante, al termine di Italia-Moldova, in cui ha segnato una doppietta. “Ci tenevo a tornare alla Roma, avevo bisogno di giocare – ha spiegato a ‘Rai Sport’ – La trattativa non è andata a buon fine, si sono dette tante cose ma ho sempre dato la mia disponibilità. L’ingaggio non c’entra, i motivi sono altri. Va bene così, si riparte”.

