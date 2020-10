Calciomercato Roma e Milan, retroscena Rudiger

Roma e Milan, retroscena Rudiger: il Chelsea era pronto cederlo, ma non ha trovato il giusto acquirente

Il Chelsea era pronto a cedere due difensori centrali nelle ultime ore di mercato e Rudiger era uno di questi. Il difensore tedesco è stato accostato a Milan e Roma, ma alla fine è rimasto a Londra. Non è però da escludere che il calciatore possa chiedere una cessione a gennaio e che uno dei due club possa rifarsi sotto.

Il Chelsea, sottolinea il ‘Daily Star’, non ha ritenuto però consone le proposte per Rudiger e ha deciso di trattenerlo, dicendo no anche a Psg e Tottenham. La situazione con il centrale ex Roma potrebbe cambiare se in questi ulteriori giorni di mercato in Premier, dove sono previsti solo cessioni e acquisti tra squadre inglesi, dovesse partire Fikayo Tomori. Il centrale nato in Canada è stato cercato molto dal West Ham e gli ‘Hammers’ potrebbero tornare alla carica nei prossimi giorni. Se Tomori dovesse partire, allora Lampard potrebbe evitare di cedere Rudiger per evitare di correre il rischio di ritrovarsi con un esiguo numero di centrali difensivi.

