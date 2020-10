La finestra di calciomercato si è appena chiusa, ma gli addetti ai lavori sono proiettati già a gennaio, con una novità importante per Juve e Milan

Il calciomercato italiano si è concluso da meno di 48 ore, ma rumors e indiscrezioni continuano a circolare senza soluzione di continuità. Come spesso accade, durante le soste per le nazionali i ritiri diventano una fonte quasi inesauribile di notizie. In questa direzione vanno accolte anche le parole in conferenza stampa di Joachim Löw. Il commissario tecnico della Germania ha parlato della situazione di Antonio Rudiger, seguito da Inter, Juventus, Milan e Roma.

Calciomercato Juventus e Milan, Rudiger a gennaio

Nelle ultime ore di mercato, l’ex giallorosso è stato trattato soprattutto da Psg e Tottenham e secondo il ct tedesco, il difensore le ha provate tutte per lasciare il Chelsea. “Sicuramente farò un nuovo tentativo a gennaio e farà di tutto per rimanere al top, a men che la situazione non cambi. Sono in costante contatto con lui e saprà prendere il meglio anche da questa situazione”. Notizie importanti, dunque, per gli estimatori dell’ex Stoccarda, con Juve e Milan che potrebbero tornare alla carica tra qualche mese.

