Calciomercato Fiorentina, sfogo di Pezzella: “Dette tante bugie!”

Sfogo di Pezzella dopo le voci di calciomercato in casa Fiorentina; le ultime sul difensore cercato anche dal Milan

Cercato dal Milan anche nell’ultimo giorno disponibile, German Pezzella è rimasto alla Fiorentina. Tuttavia, terminata la lunga sessione di calciomercato, è uscito allo scoperto con un polemico post su Instagram: “Tutto questo tempo si sono dette tante cose su di me, false. Non aveva senso uscire per negare ciascuno, ma penso che sia ora di porre fine a tante bugie. Il direttore è stato chiaro su quello che è sucesso, ma io non ho mai chiesto una via d’uscita. E chi mette in dubbio il mio impegno per la mia assenza in queste partite, non mi conosce neanche un po’, e non si è informato sull’infortunio che ho subito, che mi ha impedito di giocare queste 3 partite e di difendere la mia nazionale. La mia testa è dedicata a tornare il prima possibile e indossare la maglia il prima possibile. Ci vediamo presto in campo, un abbraccio a tutti”. Clicca qui per nuovi dettagli.

