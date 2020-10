La Roma ha ufficializzato la lista Uefa che sarà a disposizione di Fonseca per le partite della fase a gironi di Europa League

Con la chiusura del calciomercato si chiudono anche e soprattutto le liste di giocatori da consegnare all’Uefa. Gli allenatori hanno quindi dovuto fare delle scelte precise e mirate, in base ai giocatori a disposizione, gli infortunati e i calciatori da inserire in lista B. Dopo l’Inter, stasera è toccato anche alla Roma ufficializzare la lista di giocatori che saranno impegnati nella fase a gironi di Europa League (gruppo A) contro Young Boys, CFR Cluj e CSKA Sofia. C’è ovviamente Chris Smalling oltre a Juan Jesus e Fazio – entrambi vicini all’addio negli ultimi giorni -, out invece Javier Pastore, ancora ai box. L’infortunato Zaniolo è in lista B.

Ecco l’elenco pubblicato sul sito ufficiale della Roma:

A LIST

Pau LOPEZ

Antonio MIRANTE

Federico FAZIO

Roger IBANEZ

Juan JESUS

Rick KARSDORP

Marash KUMBULLA

Gianluca MANCINI

Bruno PERES

Davide SANTON

Chris SMALLING

Leonardo SPINAZZOLA

Bryan CRISTANTE

Amadou DIAWARA

Henrikh MKHITARYAN

Lorenzo PELLEGRINI

Jordan VERETOUT

Gonzalo VILLAR

Edin DZEKO

Borja MAYORAL

Carles PEREZ

Pedro RODRIGUEZ

B LIST

Pietro BOER

Riccardo CALAFIORI

Nicolò ZANIOLO