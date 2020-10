L’Inter ha ufficializzato la lista Champions per la fase a gironi: due gli esclusi dall’elenco deciso da Antonio Conte

Nessuna sorpresa per l’Inter nella lista Champions per la fase a gironi. Come previsto restano fuori il terzo portiere nerazzurro Padellli e Matias Vecino, attualmente infortunato e che al momento sembra essere fuori dai piani di Conte. L’uruguaiano era tra i cedibili nel calciomercato estivo, ma alla fine nessuna trattativa si è concretizzata per lui. Ora l’ex Fiorentina dovrà rimettersi in forma e poi provare a convincere Conte e a ritagliarsi un po’ di spazio in campionato.

La lista Champions dell’Inter

1. Samir Handanovic

2. Achraf Hakimi

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan de Vrij

7. Alexis Sanchez

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Aleksandar Kolarov

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

14. Ivan Perisic

15. Ashley Young

22. Arturo Vidal

23. Nicolò Barella

24. Christian Eriksen

33. Danilo D’Ambrosio

36. Matteo Darmian

37. Milan Skriniar

44. Radja Nainggolan

77. Marcelo Brozovic

95. Alessandro Bastoni

97. Ionut Andrei Radu

Lista B

35. Filip Stankovic

42. Lorenzo Moretti

99. Andrea Pinamonti