Italia, Chiellini e Bonucci ‘bloccati’ dalle Asl | Stabilito l’iter dei tamponi

Fuori i napoletani dai convocati dell’Italia, ma Mancini aspetta ancora Chiellini e Bonucci, ora ‘bloccati’ dalle Asl

Le Asl ‘bloccano’ la partenza in Nazionale di due juventini. Si tratta di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, capitano e vicecapitano degli azzurri. Dopo i casi di positività tra i tesserati bianconeri, la squadra è stata messa in isolamento fiduciario e attende l’esito di nuovi tamponi. Così, l’approdo in Nazionale dei due giocatori è ancora in bilico, nonostante già domani gli azzurri siano impegnati contro la Moldavia. Clicca qui per ulteriori dettagli.

Italia, le ultime su Chiellini e Bonucci

“In ottemperanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci raggiungeranno il ritiro al termine degli accertamenti preventivi e ottenute le relative autorizzazioni”, recita il comunicato ufficiale della FIGC apparso ieri. Intanto, sembra già stabilito l’iter dei tamponi: entrambi i difensori, riporta il ‘Corriere dello Sport’, hanno effettuato un tampone domenica, ne effettueranno un secondo oggi e quasi certamente un terzo domattina, seguendo un protocollo sanitario preciso, stabilito dalla Asl di competenza. Ottenuti i certificati potranno poi raggiungere Mancini, che ha già deciso di escludere Meret e Di Lorenzo (Insigne è out per infortunio) dopo il rischio focolaio in casa Napoli.

