È di nuovo tempo di nazionali, con l’Italia che avrà ben tre match da disputare tra amichevoli e Nations League: Lorenzo Pellegrini in dubbio, deve operarsi

L’Italia torna in campo. Dopo le prime tre giornate di campionato, la Nazionale di Roberto Mancini si prepara al triplo impegno di ottobre. Il 7 sfida alla Moldova in amichevole al ‘Franchi’ di Firenze, poi la doppia sfida di Nations League, l’11 in casa della Polonia e il 14 a Bergamo contro l’Olanda. Il ct azzurro ha chiamato 34 calciatori: prima volta per il portiere del Verona Marco Silvestri mentre tornano Ogbonna, Lazzari e Berardi dopo circa due anni. “In via precauzionale, non sono stati inseriti nella lista dei convocati calciatori del Napoli – si legge nella nota della Figc – in attesa di verificare gli sviluppi del quadro epidemiologico legato ai casi di positività da COVID-19 recentemente riscontrati”.

Italia, Pellegrini deve operarsi: Mancini lo convoca, ma con riserva

Novità anche per Lorenzo Pellegrini, che potrebbe raggiungere il ritiro dei compagni in base all’esito dell’intervento di rinoplastica al naso già programmato per lunedì. Il gruppo si radunerà domenica 4 ottobre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, da dove il 9 si trasferirà a Venezia, per partire il giorno seguente dal Venezia Airport, partner degli Azzurri, verso Danzica; dalla Polonia il rientro è previsto il 12 pomeriggio direttamente verso Bergamo.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).