Alla fine il Milan non è riuscito a piazzare il colpo in difesa, ma i rossoneri stanno già pensando al calciomercato di gennaio

Non è arrivato il difensore centrale tanto cercato dal Milan. Diogo Dalot è stato sostanzialmente l’ultimo colpo di calciomercato in entrata per i rossoneri, che hanno rinforzato la fascia destra. Delle ultime ore comunque molto movimentate per Maldini e Massara, che hanno provato fino all’ultimo anche a portare un rinforzo nella retroguardia a disposizione di Stefano Pioli. Però il Milan potrebbe comunque aver seminato per raccogliere a gennaio.

Calciomercato Milan, Kabak sempre nel mirino: pronti 15 milioni per gennaio

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Ozan Kabak resta un nome decisamente gradito dalle parti di via Aldo Rossi. Il Milan ci ha provato fino alla notte tra domenica e lunedì, il ogni caso il turco è il profilo che continua a mettere d’accordo tutti. I 5 milioni di differenza che erano rimasti con lo Schalke 04 hanno portato i rossoneri a virare su Simakan, per cui però la richiesta era di 20 milioni circa contro gli 8 più 2 offerti. Ma il Milan resta intenzionato a fare un acquisto in difesa, un talento under 23, che potrebbe essere comunque Kabak. Se i problemi finanziari dei tedeschi saranno ancora importanti, potrebbe arrivare finalmente lo sconto che non si è materializzato in questa sessione, con l’offerta che sarà di 15 milioni di euro. Ora Maldini e Gazidis potranno dedicarsi a due rinnovi fondamentali: Donnarumma e Calhanoglu.