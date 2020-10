Il calciomercato Inter ha in programma anche la firma di Lautaro Martinez, Marotta al lavoro per il rinnovo

Regina italiana del mercato appena concluso, l’Inter non si ferma e programma le mosse future. L’obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di blindare gli elementi di spicco presenti nella rosa di Antonio Conte. Così, chiusa la sessione di calciomercato, Lautaro Martinez è rimasto a Milano e aspetta ancora il rinnovo, che potrebbe giungere in tempi brevi. Clicca qui per nuovi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez: le ultime

L’obiettivo di entrambe le parti, riporta il ‘Corriere dello Sport’, è risolvere la questione rinnovo in tempi brevi. Dopo una breve e meritata pausa dal mercato, dunque, Marotta si siederà al tavolo con Yaquè e Zarate. La trattativa si preannuncia poco agevole anche per le esose richieste del giocatore, voglioso di un ingaggio top vicino a quello percepito già da Lukaku, ovvero almeno 7 milioni di euro a stagione come quota fissa. L’offerta nerazzurra potrebbe aggirarsi sui 5 milioni, distanza importante che può comunque essere limata. Svanito il Barcellona, il futuro di Lautaro potrebbe tingersi sempre più di nerazzurro.

