Il calciomercato non si è concluso in tutti i Paesi. Dall’Inghilterra alla Russia fino al Qatar, ecco dove la sessione ‘estiva’ è ancora aperta

Il calciomercato ‘estivo’, anche se siamo ormai quasi in autunno, si è chiuso ma non per tutti. In Inghilterra calerà il sipario alle 23 italiane restando tuttavia aperto solo ai club inglesi per altri undici giorni, vale a dire fino al 16. In Russia il gong arriverà il giorno successivo, mentre in Qatar e negli Stati Uniti – dove in teoria potrebbero accasarsi alcuni nostri esuberi ‘eccellenti’ – rispettivamente il 25 e 29 ottobre. Chiuderà nella giornata di domani in Portogallo, il 12 invece in Svizzera. Oltre che in Italia, infine, la finestra di compravendita termina pure – per citare le più importanti – in Germania, Spagna, Francia e Turchia. Per le ultime notizie di Calciomercato.it >>>clicca qui!

Dal Portogallo alla Russia fino all’Inghilterra: date chiusura calciomercato estero

Dal Portogallo all’Inghilterra, ecco le date di chiusura del mercato dei principali Paesi stranieri:

Portogallo – 6 ottobre

Svizzera – 12 ottobre

Inghilterra – 16 ottobre

Russia – 17 ottobre

Croazia – 19 ottobre

Qatar – 25 ottobre

Canada – 29 ottobre

Stati Uniti – 29 ottobre

