Da Arthur e Hakimi a Tonali e Chiesa: tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali di questa sessione di calciomercato

Si è appena conclusa l’anomala sessione estiva di calciomercato posticipata a causa dell’emergenza Coronavirus dall’1 settembre al 5 ottobre. Da Hakimi e Vidal a Osimhen e Chiesa, passando per Tonali, il ritorno di Ibrahimovic e Kumbulla, sono numerosi gli affari in entrata e in uscita delle big di Serie A e non solo. Calciomercato.it vi offre il tabellone completo con tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali di questa sessione.

ATALANTA

ACQUISTI: Depaoli (c, Samp), Lammers (a, PSV), Mojica (d, Girona), Piccini (d, Valencia), Romero (d, Juventus), Miranchuk (a, Lokomotiv Mosca), Mediero (c, Barcellona), Pasalic (c, riscattato dal Chelsea), Muratore (c, Juventus), Pessina (c, Verona fp), Reca (d, Spal fp), Radunovic (p, Verona fp)

CESSIONI: E. Colley (a, Verona), Reca (c, Crotone), Melegoni (c, Genoa), Piccoli (a, Spezia), Mattiello (d, Spezia), Vido (a, Pisa), Varnier (d, Atalanta), Czyborra (c, Genoa), Castagne (c, Leicester City), Muratore (c, Reggiana), Tameze (c, Nizza fp), Traorè (c, Manchester United)

BENEVENTO

ACQUISTI: Iago Falque (a, Torino), Dabo (c, Fiorentina), Caprari (a, Samp), Lapadula (a, Genoa), Foulon (d, Waasland Beveren), Ionita (c, Cagliari), Glik (d, Monaco)

CESSIONI: Coda (a, Lecce), Billong (d, Hatayspor)

BOLOGNA

ACQUISTI: Vergani (a, Inter), De Silvestri (d, svinc), Hickey (d, Hearts), Vignato (a, Chievo), Calabresi (d, Amiens fp), Donsah (Cercles Bruges fp), Paz (d, Lecce fp), Kingsley (c, Cremonese fp), Falcinelli (a, Perugia fp)

CESSIONI: Falletti (a, Ternana), Falcinelli (a, Stella Rossa), Krejci (d, Sparta Praga), Bani (d, Genoa)

CAGLIARI

ACQUISTI: Tramoni L. (c, Ajaccio), Tramoni M. (c, Ajaccio), Godin (d, Inter), Luvumbo (a, Primeiro Do Agosto), Tripaldelli (d, Sassuolo), Sottil (a, Fiorentina), Zappa (c, Pescara), Marin (c, Ajax), Rog (c, riscattato dal Napoli), Simeone (a, riscattato dalla Fiorentina), Despodov (a, Sturm Graz fp), Farias (a, Lecce fp), Deiola (c, Lecce fp), Bradaric (c, Celta fp), Ounas (a, Cagliari), Brkic (a, Empoli)

CESSIONI: Farias (a, Spezia), Deiola (c, Spezia), Rafael (p, Spezia), Romagna (d, Sassuolo), Ceter (a, Pescara), Ionita (c, Benevento), Lu. Pellegrini (d, Juventus fp), Mattiello (d, Atalanta fp)

CROTONE

ACQUISTI: Djidji (d, Torino), Petriccione (c, Lecce), Reca (c, Atalanta), Pedro Pereira (d, Benfica), Dragus (a, Standard Liegi), Rojas (c, Universidad de Chile), Riviere (a, svinc), Eduardo Henrique (c, Sporting Lisbona), Cigarini (c, svinc), Rispoli (d, Lecce), Vulic (c, Stella Rossa), Magallan (d, Ajax), Luperto (d, Crotone), Siligardi (a, Parma)

CESSIONI: Gerbo (c, Ascoli, fp), Jankovic (a, Spal, fp), Armenteros (a, Benevento, fp), Barberis (c, Monza, d), Maxi Lopez (a, Sambenedettese, d), Kargbo (a, Reggiana, p)

FIORENTINA

ACQUISTI: Callejon (c, svinc), Barreca (d, Monaco), Martinez Quarta (d, River Plate), Munteanu (a, Vitorul), Borja Valero (c, svinc), Bonaventura (c, svinc), Eysseric (c, Verona fp), Amrabat (c, Verona)

CESSIONI: Chiesa (c, Juventus), Sottil (a, Cagliari), Benassi (c, Verona), Zurkowski (c, Empoli), Terzic (d, Empoli), Hancko (d, Sparta Praga), Rasmussen (d, Vitesse), Ceccherini (d, Verona)

GENOA

ACQUISTI: Castelli (a, Villarreal), Paleari (p, Cittadella), Shomurodov (a, Rostov), Scamacca (a, Sassuolo), Males (a, Inter), Caso (a, Arezzo), Lu. Pellegrini (d, Juventus), Pjaca (a, Juventus), Zappacosta (d, Chelsea), Melegoni (c, Atalanta), Asoro (a, Swansea), Goldaniga (d, Sassuolo), Zajc (c, Fenerbahce), Czyborra (c, Atalanta), Perin (p, Juventus), Cassata (c, Sassuolo), Salcedo (a, Verona fp), Bani (d, Bologna)

CESSIONI: El Yamiq (d, Valladolid), Pinamonti (a, Inter), Agudelo (c, Spezia), Lapadula (a, Benevento), Gumus (a, Fenerbahce), Perin (p, Juventus fp), Romero (d, Juventus fp), Sanabria (a, Betis fp), Soumaoro (d, Lilla fp), Barreca (d, Monaco fp)

Calciomercato Serie A, tutte le trattative ufficiali di questa sessione

INTER

ACQUISTI: Darmian (d, Parma), Vidal (c, Barcellona), Pinamonti (a, Inter), Males (a, Lucerna), Kolarov (d, Roma), Hakimi (d, Borussia Dortmund), Sanchez (a, Manchester Utd), Perisic (a, Bayern fp), Nainggolan (c, Cagliari fp), Joao Mario (c, Lokomotiv Mosca fp), Dimarco (d, Verona fp), Vagiannidis (d, Panathinaikos)

CESSIONI: Dalbert (c, Rennes), Godin (d, Cagliari), Vergani (a, Bologna), Lazaro (c, Borussia M’Gladbach), Berni (p, svincolato), Borja Valero (c, svincolato) – Biraghi (d, Fiorentina, fp), Dimarco (d, Verona, P), Agoumè (c, Spezia, p), Esposito (a, SPAL, p), Candreva (c, Sampdoria, d), Salcedo (a, Verona, p), Gravillon (d, Lorient, p), Vagiannidis (d, Sint Truiden, p)

JUVENTUS

ACQUISTI: Chiesa (c, Fiorentina), Morata (a, Atl. Madrid), McKennie (c, Schalke), Arthur (c, Barcellona), Kulusevski (a, Parma fp), Correia (a, Man. City), Romero (d, Genoa fp), Lu. Pellegrini (d, Cagliari fp), Perin (p, Genoa fp)

CESSIONI: De Sciglio (d, Lione), Douglas Costa (c, Bayern Monaco), Rugani (d, Rennes), Pjaca (a, Genoa), Higuain (a, Inter Miami), Perin (p, Genoa), Matuidi (c, Inter Miami), Pjanic (c, Barcellona), Muratore (c, Atalanta), Zanimacchia (a, Saragozza), Nicolussi Caviglia (c, Parma)

LAZIO

ACQUISTI: A. Pereira (c, Manchester Utd), Fares (c, Spal), G. Pereira (p, Monaco), Muriqi (a, Fenerbahce), Reina (p, Milan), Akpa Akpro (c, Salernitana), Escalante (c, svinc), Kiyine (c, Salernitana fp), Wallace (d, Braga fp), Durmisi (c, Nizza fp), Hoedt (d, Southampton)

CESSIONI: Wallace (d, Malatyaspor), Jony (c, Osasuna), Badelj (c, Genoa), Berisha (c, Reims)

MILAN

ACQUISTI: Diogo Dalot (d, Manchester Utd), Hauge (a, Bodo-Glimt), Tatarusanu (p, Lione), Tonali (c, Brescia), Brahim Diaz (a, Real Madrid), Kalulu (d, Lione), Saelemaekers (c, riscattato dall’Anderlecht), Kjaer (d, riscattato dal Siviglia), Reina (p, Aston Villa fp), Halilovic (c, Herenveen fp)

CESSIONI: Paquetà (c, Lione), Reina (p, Lazio), Rodriguez (d, Torino), Suso (a, Siviglia), Begovic (p, Bournemouth fp)

NAPOLI

ACQUISTI: Bakayoko (c, Chelsea), Osimhen (a, Lilla), Rrahmani (d, Verona), Petagna (a, Spal)

CESSIONI: Younes (a, Eintracht), Allan (c, Everton), Callejon (a, fine contratto), Luperto (d, Crotone), Ounas (a, Cagliari)

PARMA

ACQUISTI: Busi (d, Charleroi), Cyprien (c, Nizza), Sohm (c, Zurigo), Brunetta (c, Godoy Cruz), Nicolussi Caviglia (c, Juventus), Mihaila (a, U. Craiova), Lautaro Valenti (d, Lanus), Osorio Paredes (d, Porto)

CESSIONI: Dermaku (d, Lecce), Darmian (d, Inter), Kulusevski (a, Juventus), Siligardi (a, Crotone)

ROMA

ACQUISTI: Borja Mayoral (a, Real Madrid), Megyeri (p, Honved), Kumbulla (d, Verona), Pedro (a, svinc)

CESSIONI: Antonucci (a, Salernitana), Kluivert (a, Lipsia), Florenzi (d, Paris Saint-Germain), Kolarov (d, Inter), Riccardi (c, Pescara), Schick (a, Bayer Leverkusen), Cetin (d, Verona), Kalinic (a, Atl. Madrid), Zappacosta (d, Chelsea fp), Smalling (d, Manchester Utd), Gonalons (c, Granada), Defrel (a, Sassuolo), Perotti (a, Fenerbahce)

SAMPDORIA

ACQUISTI: A. Silva (c, Leicester), Hermansen (d, Fredrikstad Fotballklubb), Keita Balde (a, Monaco), Candreva (c, Inter), Ravaglia (p, Cremonese), Damsgaard (c, Nordsjaelland), Verre (c, Verona fp), Letica (p, Club Bruges)

CESSIONI: Bonazzoli (a, Torino), Vieira (c, Verona), Depaoli (c, Atalanta), Capezzi (c, Salernitana), Chabot (d, Spezia), Murru (d, Torino), Caprari (a, Benevento), Linetty (c, Torino), Seculin (p, Chievo fp), Bertolacci (c, Milan fp), Maroni (a, Boca Juniors fp)

SASSUOLO

ACQUISTI: Schiappacasse (c, Atl. Madrid), Romagna (d, Cagliari), Babacar (a, Lecce fp), Sernicola (d, Entella fp), Mazzitelli (c, Entella fp), Adjapong (d, Verona fp), Defrel (a, riscattato dalla Roma), Chiriches (d, riscattato dal Napoli), Haraslin (a, riscattato dal Lechia G.), Maxime Lopez (c, Marsiglia)

CESSIONI: Scamacca (a, Genoa), Odgaard (c, Lugano), Goldaniga (d, Genoa), Tripaldelli (d, Cagliari), Dell’Orco (d, Spezia), Babacar (a, Alanyaspor), Magnani (d, Verona), Broh (c, Palermo)

SPEZIA

ACQUISTI: Gaeta (a, Fiorentina), Leo Sena (c, Atl. Mineiro), Verde (a, AEK Atene), Agoumé (c, Inter), Chabot (d, Samp), Pobega (c, Milan), Farias (a, Cagliari), Rafael (p, Cagliari), Deiola (c, Cagliari), Nahuel Estévez (c, Estudiantes), Agudelo (c, Genoa), Verde (a, AEK), Mattiello (d, Atalanta), Piccoli (a, Atalanta), Marchizza (d, Sassuolo), Dell’Orco (d, Sassuolo), Zoet (p, PSV), Sala (d, svinc), Ismajli (d, Hajduk), Boloca (c, Fossano), Prevedel (p, Empoli)

ACQUISTI: Gudjohnsen (a, Odense BK), Scuffet (p, Udinese fp), Vitale (d, Verona fp), Di Gaudio (c, Verona fp), F. Ricci (a, Sassuolo fp), Nzola (a, Trapani fp), Ragusa (a, Verona fp), Cerretti (d, Imolese fp)

TORINO

ACQUISTI: Bonazzoli (a, Sampdoria), Gojak (c, Din. Zagabria), Kryeziu (c, Spal), Murru (d, Samp), Cancello (a, Inter), Linetty (c, Samp), Vojvoda (d, Standard Liegi), Rodriguez (d, Milan), Gojak (c, Dinamo Zagabria)

CESSIONI: Djidji (d, Crotone), Ola Aina (c, Fulham), De Silvestri (d, svinc)

UDINESE

ACQUISTI: Deulofeu (a, Watford), Pussetto (c, Watford), Pereyra (c, Watford), Bonifazi (d, Spal), Molina (d, Boca Juniors B), Arslan (c, Fenerbahce), Forestieri (c, svinc), Ouwejan (d, AZ Alkmaar), Badu (c, Verona fp), Makengo (c, Nizza)

CESSIONI: Matos (a, Empoli), Troost-Ekong (d, Watford), Barak (c, Verona), Perica (a, Watford), Opoku (d, Amiens), Sema (d, Watford fp), Fofana (c, Lens)

VERONA

ACQUISTI: Amione (d, Belgrano), Vieira (c, Samp), Salcedo (a, Inter), E. Colley (a, Atalanta), Favilli (a, Genoa), Barak (c, Udinese), Benassi (c, Fiorentina), Ilic (c, Man. City), Tameze (c, Nizza), Ruegg (d, Zurigo), Magnani (d, Sassuolo), Gunter (d, Genoa), Pandur (p, Rijeka), Cetin (d, Roma), Di Gaudio (a, Spezia fp), Casale (d, Venezia fp), Balkovec (d, Empoli fp), Almici (d, Pordenone fp), K. Cisse (a, Juve Stabia fp), Calvano (c, Juve Stabia fp), Ragusa (a, Spezia fp), Vitale (d, Spezia fp), Kalinic (a, Atletico Madrid), Ceccherini (d, Fiorentina)

CESSIONI: Kumbulla (d, Roma), Saveljevs (c, Mantova), Henderson (c, Lecce), Marrone (d, Crotone), Rrahmani (d, Napoli), Amrabat (c, Fiorentina), Eysseric (c, Fiorentina fp), Radunovic (p, Atalanta fp), Dimarco (d, Inter fp), Adjapong (d, Sassuolo fp), Pessina (c, Atalanta fp), Badu (c, Udinese fp), Verre (c, Samp fp)